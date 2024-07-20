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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantisi altında ilerleyecektir

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantisi altında ilerleyecektir. Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz” denildi.

IHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantisi altında ilerleyecektir
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Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. Yıl Dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün müstesna bir coşkuyla kutlanmış olmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Harekât, Ada'nın tamamına barış getirmiştir. Ada'daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir" denildi.

'TÜRKİYE GARANTİSİ' VURGUSU

"Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada'daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır" denilen açıklamada, "Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

"TARİHİ SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün ve iki halk ile iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğu da belirtilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.

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