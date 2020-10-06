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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'daki gelişmelerden endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan'da başlayan protestolar hakkında, 'Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz.' ifadesini kullandı.

AA06 Ekim 2020 Salı 18:00 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 18:00
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Bakanlık, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyuyla, suhuletle çözüme bağlanmasının Türkiye'nin en halisane temennisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırgızistan'n bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz.

Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların, bu hassas dönemde Kırgızistan'ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır."

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmişti.

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