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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla' Mısır'a yönelik iddialarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemez
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Gazze'de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek" amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Mısır'ın, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinliye yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarının desteklendiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Eylül'deki basın toplantısında, Gazze'de savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek, ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridoru'nda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.

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