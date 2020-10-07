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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AİHM kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur.' değerlendirmesini yaptı.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 00:33 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 00:33
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Sözcü Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı ihtiyati tedbir kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın "temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak" ve hiçbir şekilde Türk hükümetinin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM'in inandırıcılığına ve itibarına darbe vurduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"AİHM, çatışmalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan taraflara ve bu çerçevede Türkiye’ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etmiş ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu göstermiştir. AİHM, ne yazık ki malum çevrelerin hukuku suistimal etme çabalarına alet olmuş ve 70 yıllık tarihinde insan hakları alanında elde ettiği itibarını lekelemiştir."


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