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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır' denildi.

IHA2 Şubat 2022 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:32
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Dışişleri Bakanlığından Gine Bissau'da yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. Yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından ülkedeki güven ve istikrara ortamının yeniden tesis edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Türkiye, seçimle iş başına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır. Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Bissau Cumhuriyeti'nin yanında olacaktır" açıklamasında bulunuldu.

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