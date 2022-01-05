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Politika

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'daki protesto gösterilerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ülkenin istikrarının önemli olduğunu belirterek olayların en kısa sürede yatışması temennisinde bulundu.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 14:06 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:06
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan'da 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde başlayan ve bu sabah hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz. Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz." ifadesi yer aldı.

Kardeş Kazak halkının barış ve huzurunun temenni edildiği vurgulanan açıklamada, "Kazakistan yönetiminin, bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır. Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyor ve olayların en kısa sürede yatışmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, güvenlik güçleri dahil, olaylarda yaralananlara acil şifa dilendi.

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