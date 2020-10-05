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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan seçimi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ' Kırgız Cumhuriyeti'nde düzenlenen seçimlerinin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz.' dedi.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:25
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Kırgızistan’da parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin ardından kurulacak Hükümetin, stratejik ortağımız Kırgızistan’la ikili ilişkilerimizin ve her alandaki işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” denildi.

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