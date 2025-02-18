Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 73. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin güçlü silahlı kuvvetleri, gelişmiş savunma sanayisi ve geniş bir coğrafyaya yayılan çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik ve istikrara kritik katkılar sağlamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğinin şekillendiği bir dönemde, ülkemiz, müttefikleriyle dayanışma içinde, ortak çıkar ve değerlerimiz doğrultusunda bu süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır." ifadesi kullanıldı.