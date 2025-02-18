İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2706
  • EURO
    37,9985
  • ALTIN
    3397.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin müttefikleriyle dayanışma içinde, ortak çıkar ve değerler doğrultusunda Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceği konusunda belirleyici bir rol oynadığını bildirdi.

AA18 Şubat 2025 Salı 10:05 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı
ABONE OL

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 73. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin güçlü silahlı kuvvetleri, gelişmiş savunma sanayisi ve geniş bir coğrafyaya yayılan çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik ve istikrara kritik katkılar sağlamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğinin şekillendiği bir dönemde, ülkemiz, müttefikleriyle dayanışma içinde, ortak çıkar ve değerlerimiz doğrultusunda bu süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.