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Politika

Dışişleri Bakanlığından seçim tebriği

Dışişleri Bakanlığı, Fildişi Sahili'nde yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanması sebebiyle bir tebrik mesajı yayımladı.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 18:59 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:59
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Dışişleri Bakanlığı, Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanması sebebiyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fildişi Sahili’nin huzur ve istikrar içinde ekonomik kalkınma yolunda ilerlemeye devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Resmi sonuçların açıklanmasıyla Alassane Ouattara'nın Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçildiği belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Fildişi Sahili halkına hayırlı olması dilendi.

Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde halkın tüm kesimleriyle diyalog içinde kapsayıcı bir anlayışla hareket edileceğine olan inancımızı yineliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

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