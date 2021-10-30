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Politika

Başkonsolosumuzu şehit eden Ermeni teröristi serbest bıraktılar! Türkiye'den çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılarak sınır dışı edilmesini terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüklerini belirterek, kınadı.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 11:54 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:29
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 1982 yılında şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın, şartlı tahliye kararının ardından üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

Bilgiç, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiğinin öğrenildiğini kaydeden Bilgiç, "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceğinin aşikar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

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