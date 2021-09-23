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Politika

Dışişleri Bakanlığından ''Tripoliçe Katliamı''na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, 'Tripoliçe Katliamı'na dair 'Mora Yarımadası'nda tek bir Türk'ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam, tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır.' açıklamasında bulundu.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 18:23
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Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mora Yarımadası'nda 10 binlerce Müslüman Türk'ün öldürülmesiyle sonuçlanan ve tarihe "Tripoliçe Katlimı" olarak geçen olaylara dair açıklamalarda bulunuldu.

Tripoliçe'de on binlerce Türk'ün acımasız şekilde katledilmesinin üzerinden 200 yıl geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk'ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, yapılan açıklamada, "Her fırsatta tarihi gerçekleri çarpıtarak başkalarına ders verme gafletine düşenler, kendi işledikleri mezalimin asla unutturulamayacağını bilmeli ve gerçeklerle samimi şekilde yüzleşmelidirler." ifadelerine yer verildi.

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