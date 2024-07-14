Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'ın ABD'deki seçim etkinliği sırasında düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump'a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrimeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez. ABD'de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.