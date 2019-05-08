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Dışişleri: Eleştiriler kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin yenilenmesi kararına yönelik yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirilerin, kabul edilmediğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mart seçimlerinin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından gözlemlendiği hatırlatılarak, heyetin Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkinliğinden etkilendiğini ifade ettiği kaydedildi. YSK’nın aldığı karara herkesin saygı göstermesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

HUKUKA SAYGILI OLUN

Aynı Yüksek Seçim Kurulu, yasal hakların kullanılması suretiyle yapılan çeşitli il ve ilçelerle ilgili itirazları değerlendirmiş ve karara bağlamıştı. Bu itirazlardan bir kısmını reddederken, İstanbul için ise seçimlerin tekrarlanması yönünde bir karar almıştır. Herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili olarak bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz. 

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