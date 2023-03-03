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Politika

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Irak'taki terör saldırısına kınama: İvedilikle tespit edilmeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Irak makamlarının, eski Irak Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi sorumlularından Ahmet Tahir'e yönelik saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını beklediklerini belirtti.

AA3 Mart 2023 Cuma 18:33 - Güncelleme:
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Irak'taki terör saldırısına kınama: İvedilikle tespit edilmeli
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Bilgiç, Tahir'e yönelik Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen suikast hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Tahir'in uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiklerini, bunun hain bir terör saldırısı olduğunu ve kınadıklarını söyleyen Bilgiç, "Bu terör eylemi, Irak'ın kurucu ve asli unsuru olan Türkmenlerin huzuruna ve güvenliğine kastettiği gibi Irak'ın istikrarını da hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bilgiç, Irak makamlarının, saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını beklediklerini kaydetti.

Eski Irak Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi sorumlularından Tahir, Kerkük'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

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