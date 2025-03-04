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Politika

İranlı yetkililerin asılsız iddiaları... İran'ın maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarını ele almak için Bakanlığa davet edildiğini bildirdi. Keçeli, görüşmede ikili konuların ele alındığını aktararak bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarının da gündeme getirildiği bilgisini verdi.

AA4 Mart 2025 Salı 14:39 - Güncelleme:
İranlı yetkililerin asılsız iddiaları... İran'ın maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
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Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi için Bakanlığa davet edilmesine ilişkin soruya cevap verdi.

İranlı yetkililerle düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Keçeli, bugün de İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa davet ettiklerini ifade etti.

Keçeli, görüşmede ikili konuların ele alındığını aktararak bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarının da gündeme getirildiği bilgisini verdi.

Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye'ye dönük eleştirilerini, daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerinin görüldüğünü kaydeden Keçeli, bu konuda Bakanlık tarafından hazırlanan bir dosyanın, daha önce İran tarafına iletildiğini belirtti.

Keçeli, bu duruma ilişkin, "Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran'la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

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