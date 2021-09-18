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Politika

Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında heyetler arasındaki siyasi istişarelerde, istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesinde mutabık kalındı.

DHA18 Eylül 2021 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 12:52
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasındaki siyasi istişareler 17 Eylül'de Washington'da gerçekleştirilmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konuları istişare edilmiştir. Türkiye ve ABD arasındaki siyasi istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.

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