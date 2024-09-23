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Politika

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Saldırılar bölgeyi kaosa sürüklüyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına, 'İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır.' ifadesiyle tepki gösterdi.

23 Eylül 2024 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Saldırılar bölgeyi kaosa sürüklüyor
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Bakanlık, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler." denildi.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin almasının şart olduğu kaydedildi.

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