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Politika

Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki: Adaleti savunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır. Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:25 - Güncelleme:
Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki: Adaleti savunmaya devam edeceğiz
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır.

Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.

Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz.

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