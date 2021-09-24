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Politika

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki: Bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki azınlık okullarında dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, 'Yunanistan'ı dini vecibeleri yerine getirmeyi kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.' denildi.

AA24 Eylül 2021 Cuma 00:44 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 00:50
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yunan makamlarını, Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Bölge Eğitim Müdürlüğünce 22 Eylül'de Rodop ilindeki azınlık okullarına gönderilen genelgede öğrencilerin cuma namazına gitmesinin engellendiği belirtilmişti.

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