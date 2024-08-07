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Politika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir kul için en güzel şey Allah'a secde etmektir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bir kul için en güzel şey Allah'a secde ve rüku etmektir. İşlerinizi güzel bir şekilde yapın ama ibadetlerinizi ihmal etmeyin.' dedi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir kul için en güzel şey Allah'a secde etmektir
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manisa'nın Soma ilçesindeki Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün faaliyetlerine katkı sunan öğrencilerle görüştü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencileri Başkanlıkta kabul eden Erbaş, burada yaptığı konuşmada, istikbalin en önemli servetinin gençler olduğunu vurguladı.

Erbaş, "Büyüklerimiz şöyle dua ederlermiş, bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz, 'Rabb'imiz bize göz aydınlığı olacak zürriyet, eş nasip eyle.' Sizler o büyüklerimizin yapmış olduğu dualarının kabul olunmuş meyvelerisiniz, göz aydınlığımızsınız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik hizmetlerinin yaygınlaştığını belirten Erbaş, vatanı, devleti, ezanı, bayrağı geleceğe taşımak için gençlerin kendilerini çok iyi yetiştirmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, gençlerin bunun için üzerlerine düşen her türlü vazifeyi yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizerek, gençlere namazlarını ihmal etmemeleri konusunda da tavsiyede bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bir kul için en güzel şey Allah'a secde ve rüku etmektir. İşlerinizi güzel bir şekilde yapın ama ibadetlerinizi ihmal etmeyin. Bizim güzelliğimiz böyle ortaya çıkıyor. Hem dünya ile ilgili işlerimizi en güzel bir şekilde yapmak hem de Rabb'imize olan vazifemizi, ibadetlerimizi ihmal etmemek. O zaman tam insan, en güzel insan oluruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de hazır bulundu.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
  • Ali Erbaş

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