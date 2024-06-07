Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Projemiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek ve çocukların hatırlayacağı güzel anılar oluşturmak amacıyla geçen yıl "Çocuk Kafilesi" projesini hayata geçirdi.

Hac organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Erbaş da çocuk kafilesindeki çocukları ziyaret ederek onlarla bir araya geldi.

Çocukların bulundukları alana gelişinde iki çocuk tarafından karşılanan ve çiçek takdim edilen Erbaş, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra oyun alanına geçerek çocuklarla oyun oynayan, onlarla sohbet eden Erbaş, çocuklarla telbiye de getirdi.

- "PROJEMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE DE DEVAM EDECEK"



Hacı adaylarının da yakın ilgisiyle karşılaşan Erbaş, gazetecilere, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Proje kapsamında, yanında çocuklarıyla hacca gelenlerin aynı kafilede bir araya getirildiğini belirten Erbaş, "Çocukların anne ve babalarının da rehberliğinde böyle bir projeyi başlattık. Hac süresi boyunca çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz. Temel dini bilgileri öğretme, haccın önemi, hikmetini anlatma konusunda güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ailelerden projeye yönelik önemli destek gördüklerini ifade eden Erbaş, "Ailelerimiz kendilerine sağladığımız katkıdan çok memnun olduklarını belirtiyor. Buradaki hocalarımız, çocuklarımızı eğlendirmeye, mutlu etmeye gayret ediyor." diye konuştu.

Çocukların zihinlerinde ömürleri boyunca unutamayacakları güzel anılar bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Erbaş, "Çocuk Kafilesi projemiz inşallah önümüzdeki dönemlerde de devam edecek." açıklamasında bulundu.

Projeye katılan çocuklar mutluluklarını ifade ederken, aileler de yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- PROJEDEN 2 YILDA 48 ÇOCUK FAYDALANDI



Çocuk Kafilesi projesi kapsamında hacı adaylarının çocuklarına konakladıkları otelde hem oyun alanı hem de etkinlik alanı oluşturuluyor.

Alanlarında eğitimli ve tecrübeli personelin görev aldığı etkinliklerde, çocuklara Kur'an-ı Kerim, siyer eğitimi veriliyor, boyama, resim faaliyetleri ve zeka oyunları gibi çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Ailelerin onayıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında umre ibadeti, tavaf ve Arafat'ta da çocuklar için özel programlar yapılıyor.

Geçen yıl hayata geçirilen projeden 48 çocuk faydalandı.