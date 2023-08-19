Diyarbakır annelerini ziyaret eden Cevdet Yılmaz: Eninde sonunda annelerin yüreği kazanacaktır
Diyarbakır annelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Eninde sonunda annelerin yüreği kazanacaktır. Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez. Yeter ki anneler, bu kararlılıklarını devam ettirsinler' dedi.
Diyarbakır annelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eninde sonunda annelerin yüreği kazanacaktır. Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez. Yeter ki anneler, bu kararlılıklarını devam ettirsinler" dedi.