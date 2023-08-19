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Politika

Diyarbakır annelerini ziyaret eden Cevdet Yılmaz: Eninde sonunda annelerin yüreği kazanacaktır

Diyarbakır annelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Eninde sonunda annelerin yüreği kazanacaktır. Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez. Yeter ki anneler, bu kararlılıklarını devam ettirsinler' dedi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerini ziyaret eden Cevdet Yılmaz: Eninde sonunda annelerin yüreği kazanacaktır
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Diyarbakır annelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eninde sonunda annelerin yüreği kazanacaktır. Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez. Yeter ki anneler, bu kararlılıklarını devam ettirsinler" dedi.

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