Doğu Akdeniz'de sular durulmuyor! Başrolde 2 ülke var

Hürriyet' 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:13

Yunan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, perşembe günü gerçekleştirilen operasyonel eğitime Yunanistan 8 adet F-16, Mısır'dan ise 4 adet MİG-29 ve 2 adet F-16 savaş uçağının katıldığı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, Nisan ayında 2 ülke genelkurmay başkanları arasında imzalanan "Askeri İşbirliği Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata katılan savaş uçakları üs olarak Girit Adası'nda Suda mevkisinde bulunan Yunan hava üssünü kullandılar.

FRANSA'DA GÖRÜŞME

Bu arada, mevkidaşı Thierry Burkhard'ın davetlisi olarak Fransa'ya giden Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, iki ülke arasında 28 Eylül'de imzalanan "Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması" çerçevesinde yapılacak askeri işbirliğinin detaylarını görüştü.

Yunan medyasına göre görüşmede ortak tatbikatlar ve Fransız silahlı kuvvetlerine Yunan liman ve havaalanlarında kolaylıklar sağlanması konuları da ele alındı.

Doğu Akdeniz'de Yunan-Mısır tatbikatı Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, sosyal medya hesabında "Yunan mevkidaşım ile Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı nasıl uygulayacağımızı görüştük. Bu anlaşma özellikle Akdeniz'de, güçlü ve dinamik bir askeri işbirliği sağlıyor" diye yazdı.

Floros, Fransa ziyareti sırasında, Saint Dizier Üssü'nde Rafale tipi savaş uçağına da bindi. Yunanistan, yaklaşık 3 milyar Euro ödeyerek Fransa'dan toplam 24 adet Rafale uçağı alacak. Ayrıca Fransa'ya yine 3 milyar Euro karşılığında 3 adet FDI Belharra tipi fırkateyn sipariş edilmesi de kararlaştırıldı.