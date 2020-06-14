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Politika

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında paniğe kapılan Güney Kıbrıs, AB'ye sığındı

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında boy ölçüşemeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çareyi Avrupa Birliği'ne sığınmakta buldu. Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinin güvenlik tehdidi olduğunu iddia eden Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, AB'ye duruma 'kayıtsız kalmama' çağrısında bulundu.

14 Haziran 2020 Pazar 13:38 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 13:38
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Alman basınına konuşan Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin bir güvenlik tehdidi olduğunu söyleyerek AB'yi duruma müdahale etmeye çağırdı. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de deniz sınırları içinde yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

PANİĞE KAPILDILAR!

Sabah'ın haberine göre; Türkiye, başta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Fransa ve İtalya gibi bölgede çıkar savaşı devam eden ülkelerin tüm engelleme çabalarına rağmen Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Sahadaki egemenlik haklarını kullanmaktan vazgeçmeyen Türkiye'nin kararlı tutumunu engellemek isteyen güçler, sondaj faaliyetlerinin durdurulması için daha önce defalarca BM'ye çağrıda bulundu.

ASILSIZ İDDİA!

Son olarak Alman Die Welt'e röportaj veren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güvenliği tehdit ettiğini iddia etti. Anastasiadis verdiği röportajda, AB-Türkiye arasındaki ilişki ağının BM'nin Deniz Hukuku Sözleşmesi zemininde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde gözettiği Münhasır Ekonomik Bölge'nin tek yanlı olduğunu savunan Anastasiadis, Türkiye'nin "Rum yönetimin egemenliğini ihlal etmeyi" bırakması gerektiğini söyledi.

AB'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Münhasır Ekonomik Bölge tartışmalarında Türkiye'nin Yunanistan'ı ve Rum yönetimini tehdit ettiğini ileri süren Anastasiadis, bu tavırların ortamı daha da kızıştıracağını söyleyerek AB'yi duruma "kayıtsız kalmamaya" davet etti.

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