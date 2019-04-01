Doğu ve Güneydoğu beka tehdidini gördü

Cumhur İttifakı’nın Türkiye genelinde kazandığı başarı, özelilke Doğu ve Güneydoğu’da dikkat çekti. HDP, batı illerinde tümüyle CHP’ye yüklenerek AK Parti karşıtlığında gizli ittifakını ortaya koyarken, Doğu illerinde vatandaş, “beka” sorununu doğru algıladığını sandıktaki tercihiyle ortaya koydu. Şırnak’ta ilk kez AK Parti, belediyeyi kazandı. AK Parti, Şırnak’ın yanı sıra, Bitlis ve Ağrı’yı HDP’den aldı. Kayyum atanmadan önce 2014 seçimlerinde 11 ili kazanan HDP, bu seçimde 4 ili kaybederek, 7 ile düştü. HDP’nin ülke genelindeki oyu yüzde 7.24’ten yarı yarıya azalarak yüzde 3.8’e düştü. HDP, elinde bulundurduğu 67 ilçeden 20’sini kaybetti.

HENDEĞE DÜŞTÜLER

Daha önce HDP’nin elinde bulunan Şırnak, Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Tunceli belediye başkanlıkları, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle kayyum atanmıştı. HDP bu illerde adeta kazdığı çukur ve hendeğe düştü. Ağrı’da AK Parti adayı Savcı Sayan, yüzde 55 ile seçimi açık ara kazandı. HDP’nin adayı Abdurrahman Doğar ise ancak yüzde 36 oy alabildi.

ŞIRNAK, FARK ATTI

Şırnak’ta da AK Parti adayı Mehmet Yarka, yüzde 62’lik oyla rekor denilebilecek bir seviyede rakibine yaklaşık yüzde 100’lük fark atarak belediye başkanlığını kazandı. Bu belediyelerde vatandaş, çukur ve hendek siyasetinde yaşadığı mağduriyetin hesabını sandıkta sordu. AK Parti, Şırnak’ta, il merkezinin yanı sıra 4 ilçe ve 10 belde ile toplamda 14 belediyeye sahip oldu.