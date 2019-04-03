Doğudaki vatandaşların tercihi yine hizmet oldu

Van’ın Gürpınar Belediyesine iki yıl önce görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı, gerçekleştirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdi. İlçede 50 milyon lira harcanarak, Merkez Dükkanlar, Millet Bahçesi, Kent Meydanı, Başbulak Mesire ve Er Meydanı, Ferdi Sporlar Merkezi, Kültür ve Sanat Merkezi, Aile Destek Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Uluğbey Çocuk Akademisi, Norduz Sofrası, semt sahaları, sera bahçeleri, modern ışıklandırma, saat kulesi projelerinin yanı sıra 85 kilometre sıcak asfalt ve 500 bin metrekare parke taşı döşendi.

HİZMETE KAVUŞTUK

Modern görünüme kavuşan ilçede yıllardır görmediği hizmetle buluşan vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ndeki tercihini AK Parti’den yana kullandı. İlçe sakinlerinden Taha Beyhan “İnsanlar belediye kaynaklarının nerelere gittiğini ve hizmetlerin nasıl yapıldığını son dönemlerde iyi gördü. Bu belediyecilik örneği insanlarda AK Parti izlenimi oluşturdu. Gürpınar güzel bir değişim ve dönüşüme şahit oldu ve seçimlerde işini ehline emanet etti. Umuyoruz ki AK Parti döneminde bu çıta daha da yükselecektir” dedi. Bitlis Belediyesi, yapılan görevlendirmeyle kentte yıllardır ihmal edilen alt ve üst yapı ile sokak sağlıklaştırma projelerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında birçok hizmeti hayata geçirdi.

PROJELER YAPILDI

Belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun kalanlar hem hizmetlerin devam etmesi hem de yeni projelerin hayata geçirilmesi için oyunu AK Parti’den yana kullandı. Belediye, her mahallede park, basketbol ve oyun alanları yaptı. Tüm mahalle yollarını asfaltla kaplayan, kentte yıllardır tamamlanamayan hal binasını halkın hizmetine sunan belediye, başlatılan içme suyu ve kanalizasyon alt yapısını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.