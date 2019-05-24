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Doktor ve öğretmenlere mesleki askerlik

Hazırlığı tamamlanan yeni askerlik sistemi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Askerliklerini yedek subay olarak yapacak olan öğretmenler ve doktorlar kendi mesleklerini icra ederek görev sürelerini tamamlayacak.

  • STAR ANKARA
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Askerlik sistemini baştan aşağı değiştiren kanun teklifi AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 6 aylık zorunlu askerliğini bitiren er veya erbaşlar, isterlerse ücretli olarak 6 ay daha askerlik yapabilecekler. Kalan 6 ayı ücretli olarak yapmak isteyenler için sıkı bir güvenlik taraması yapılacak. Güvenlik taramasından geçenler ancak askerliğe devam edebilecekler. 

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olanlar, cezası ertelenmiş olanlar, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ile zimmet, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, yalan tanıklık, kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma gibi suçlardan mahkum olanlar, taksirli suçlar hariç bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası olanlar, herhangi bir suçtan 10 günden fazla tutuklu kalanlar giremeyecek. Askerlik süresini bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 

MESLEĞE DEVAM 

Askerlik görevini yedek subay olarak yapacak olan öğretmenler, askerliklerini öğretmen olarak yapabilecekler. Aynı şekilde yedek subay olarak yapacak doktorlar da, askerliklerini yine Sağlık Bakanlığı emrinde doktor olarak yapacaklar. Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunanlar da 6 ay ücretli askerlikten yararlanamayacak. 

10 YIL GÖREV ŞARTI

Ayrıca emniyet kurumlarında eğitim görenler ve bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerliğini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek. Emniyetçiler, 10 yıl boyunca emniyet personeli olarak çalıştığı taktirde askerliğini yapmış sayılacaklar. 10 yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle emniyetten ayrılanlar personel askere gitmek zorunda olacak. Jandarma personeli ise askerlik süresi kadar görev yaptığı takdirde askerliğini yapmış sayılacaklar.  

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