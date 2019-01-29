Dokuma atölyesi İdlib’deki kadınlara umut oldu
Türkiye’nin yoğun diplomatik ve insani girişimler sonucu Astana ve Soçi mutabakatlarıyla muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de çatışmasızlık bölgesi oluşturulmuştu.
Silahlardan arındırılan İdlib’de Suriye’nin diğer bölgelerine göre huzur ve güven hakim. Suriye’deki iç savaşta eşini kaybeden 20 Suriyeli kadın, İdlib kentinde kendilerine açtıkları dokuma atölyesinde üretim yapıyor. Türk bayrağı, Fetih suresi, Kayı Boyu amblemleri yazılı kilimler de satan kadınlar bu şekilde gelir elde ediyor ve evlerinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Atölyenin sorumlusu 3 çocuk annesi Um Hasan Lazkani, dokuma atölyesinin savaşta kendisi gibi eşini kaybeden kadınlara iş, aş ve umut kapısı olduğunu söyledi.
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