İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dolmabahçe'de önemli görüşme! Başkan Erdoğan, Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi
Politika

Dolmabahçe'de önemli görüşme! Başkan Erdoğan, Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:35 - Güncelleme:
Dolmabahçe'de önemli görüşme! Başkan Erdoğan, Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi
ABONE OL

Başkan Erdoğan, davetine icabetle çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde törenle karşıladı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması beklenen görüşmede, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İki liderin, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor.

Görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.