'Dönmek için Türkiye'yi bekliyoruz'
YPG/PKK zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli Kürtler, vatan özlemlerini sonlandıracak operasyona tam destek verdi. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Üyesi İsa “Türkiye Fırat’ın doğusunu temizlesin ve bize yoldaşlık yapsın” dedi.
- HALİME KÖKÇE
Şanlıurfa’da yaşayan Muhammed Ali İsa, YPG/PKK’nın Fırat’ın doğusunu işgal etmesinden sonra Türkiye’ye sığındığını belirterek, YPG’nin yaptığı baskıdan dolayı çok fazla Kürt’ün evini, toprağını bırakıp göç etmek zorunda kaldığını söyledi. YPG’nin Kürtlerin temsilcisi gibi görülmesine de tepki gösteren İsa “YPG’nin dışında ne kadar çok Kürt parti ve oluşum olduğu maalesef bilinmiyor. Oysa çok sayıda bağımsız Kürt grup var. Fakat bunlara baskılar yapıldı, hepsinin çalışma ofisleri yakıldı. YPG ve Suriye rejimi ortak güç kullanarak bunu gerçekleştirdiler” dedi.
YPG BİZİ TEMSİL EDEMEZ
YPG/PKK’nın Esad rejimiyle işbirliği yaptığını, çocukları bile kullandığını anlatan İsa, bu yapının Kürtleri asla temsil etmeyeceğini ifade etti. ABD’nin Suriye’den çekilme kararının YPG/PKK dışındaki Kürtler için yeniden vatanlarına dönme umudu doğurduğunu vurgulayan İsa, Türkiye’nin operasyonu ve güvenli bölgenin Suriye’ye dönüşleri hızlandıracağını kaydederek şunları belirtti: “Terörden arındırılmış, YPG/PKK, rejim ve DEAŞ’tan arınmış bir güvenli bölge oluşturulursa halka burada yaşama güvencesi verilip iş imkanları sağlanırsa YPG yüzünden ülkelerinden ayrılmak zorunda olanların çoğu geri dönecektir. Fakat YPG ve rejim güçleri orada olduğu müddetçe sürece bizim ülkemize geri dönmemiz zordur.”
TÜRKİYE BİZE YOLDAŞLIK YAPSIN
Muhammed Ali İsa, YPG’nin bölgede rehin aldığı halkın da çözümden yana olduğu bilgisini vererek, halkın zarar görmemesini Türkiye’nin ABD, Rusya ve Avrupa ile birlikte güvence altına alabileceğini söyledi. İsa, şunları kaydetti: “Türkiye güçlü. Terör gruplarını çıkartıp güvenli bölge oluşturmak mümkün olabilir. Süreç de oraya doğru gidiyor. Biz bir an önce Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna gelmesini ve YPG/PKK ve rejim güçleri gibi terör örgütlerini çıkarmasını istiyoruz. Terör örgütü çıkarıldıktan sonra Türkiye’nin bize arkadaşlık etmesini, oradaki durumu imar etme konusunda yoldaşlık etmesini bekliyoruz. Zaten Türkiye diğer bölgelerde bunu yaptı. Burada da daha tecrübeli bir şekilde yapacaktır. Terörden temizlendikten ve vatanımıza döndükten sonra Türkiye’ye her zaman kardeşimiz olarak bakacağız.”
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