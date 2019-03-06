'Dost şehir' Adıyaman
Başkan adayı Kılınç “Çözüm üretme kapasitesi yüksek ekiplerle ve bütüncül bakış açısıyla, yöntemler belirledik” dedi ve ekledi: Hedefimiz insanlarımızın mutluluğu. Hizmetkâr olmaya adayız.
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, yerel seçimler için hazırladığı projelerini açıkladı. Kendisinden önce görev yapan belediye başkanlarının taşıdığı bayrağı daha ilerilere taşımak istediğini belirten Kılınç “Bizden önceki arkadaşlarımızın taşıdığı bayrağı, lekesiz bir şekilde azimle bizden sonra da hizmete devam edecek arkadaşlarımıza emanet edene kadar, bu halkın hizmetkârı olmaya adayız. Yorgunluk, umutsuzluk, karamsarlık, acizlik göstermeden bütün vatandaşlarımızın rahat edeceği, mutlu olacağı müreffeh bir şehir hedefimiz olacaktır” diye konuştu.
AMFİ TİYATRO
33 MAHALLEYİ GEZDİK
Seçildikten sonra sorunları ve belediye hizmet sürecini tanımaya ayıracak zamanı kayıp zaman olarak nitelendiren Kılıç “Sorunların tespitinde, halkımızın talepleri doğrultusunda, ilgili kişi ve kuruluşlardan bilgiler alarak mevcut durum analizleri yaptık. Ayrıca 33 mahallemizi tek tek gezerek, sorunlarını ve taleplerini yerinde tespit ettik. Adıyaman’ı bilen, çözüm üretme kapasitesi yüksek, güçlü teknik ekiplerle ve aynı zamanda tüm sorunlar için bütüncül bakış açısıyla, çözüm yöntemleri belirledik” ifadelerini kullandı.
DÜĞÜN SALONU
GENÇLERE BORCUMUZ
Adıyaman için ‘Dost Şehir’ vurgusu yapan Başkan adayı Kılınç “Ülkemizde mahalli idarelerin yaptıkları hizmetlerin kapsamı ve çeşitliliği giderek artmaktadır. Altyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal pek çok çalışmaya da imza atacağımızı duyurmak istiyorum. Bu kapsamda Adıyaman müziğinin, tarihinin, geleneklerinin, yemek kültürünün, mimarisinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız olacaktır. Gençlerimiz için Millet Kıraathaneleri’nin oluşturulması da öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Gençlerimizin kitap okuyacağı, sohbet edebileceği, kötü alışkanlıklarda uzak kalacağı ve temiz, güvenilir mekânlar düzenlemek gençlerimize olan borcumuzdur” şeklinde konuştu.
SEYİR TERASI
BİR FİKRİM VAR PROJESİ BAŞLIYOR
Adıyaman halkının refahı için durmadan canla başla çalışacaklarını söyleyen Kılınç projelerini şöyle sıraladı:
- Altınşehir ve Hastane köprülü kavşaklarını, battı çıktıları en kısa sürede yapacağız.
- Bayram ve kandil günleri ile taziye zamanlarında mezarlık çevresinde meydana gelen trafik keşmekeşini önleyeceğiz. Yaklaşık 2 bin araçlık otopark planlamalarımızı hayata geçireceğiz.
- Şehrimizin su baskınları ve taşkın sorunlarını çözmek için yağmur suyu tahliye projemiz hazır. Kuzey-Batı Kuşaklama Kanalına yakında başlayacağız
- Şehrin tarihini, şiirini, müziğini, oyunlarını, hikâyelerini, mimari örneklerini, yemek kültürünü gelecek nesillere aktaracak bir ‘Kent Hafızası’ oluşturacağız.
“Akıllı şehir Adıyaman” uygulamasını hayata geçireceğiz. Akıllı trafik sinyalizasyonu kurulacak. Mobil belediyecilik dönemi başlatacağız. Bütün belediye işlemleri mobil telefonlardan yapılabilecek. Ödeme işlemleri, evrak takip, şikâyet ve öneriler mobil olarak yapılabilecek.
- Kültür sanat, spor, dinlenme, hobi geliştirme etkinliklerine müsait; içerisinde Bilim Merkezi, amfi tiyatro, hobi bahçeleri, düğün salonu, seyir terasları bulunan Eğri Çayı Millet Bahçesi projemiz hazır.
- Demokrasi ve Mimar Sinan parkları yenilenecek.
- Sıfır Atık projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz.
- Mobil erişimle “Adıyaman İçin Bir Fikrim Var” projesini hayata geçireceğiz. Vatandaşımız her türlü önerisini bize ulaştırabilecek.
- Gençlerimize spor, sanat, kültür ve bilim alanlarında kurslar ve teknoloji atölyesi açacağız. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için danışma ve rehabilitasyon merkezleri açacağız. Dar gelirli öğrencilerimiz için kurs merkezleri düzenleyeceğiz.
KÜLTÜR MERKEZİ
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