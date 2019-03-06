'Dost şehir' Adıyaman

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, yerel seçimler için hazırladığı projelerini açıkladı. Kendisinden önce görev yapan belediye başkanlarının taşıdığı bayrağı daha ilerilere taşımak istediğini belirten Kılınç “Bizden önceki arkadaşlarımızın taşıdığı bayrağı, lekesiz bir şekilde azimle bizden sonra da hizmete devam edecek arkadaşlarımıza emanet edene kadar, bu halkın hizmetkârı olmaya adayız. Yorgunluk, umutsuzluk, karamsarlık, acizlik göstermeden bütün vatandaşlarımızın rahat edeceği, mutlu olacağı müreffeh bir şehir hedefimiz olacaktır” diye konuştu.

AMFİ TİYATRO

33 MAHALLEYİ GEZDİK

Seçildikten sonra sorunları ve belediye hizmet sürecini tanımaya ayıracak zamanı kayıp zaman olarak nitelendiren Kılıç “Sorunların tespitinde, halkımızın talepleri doğrultusunda, ilgili kişi ve kuruluşlardan bilgiler alarak mevcut durum analizleri yaptık. Ayrıca 33 mahallemizi tek tek gezerek, sorunlarını ve taleplerini yerinde tespit ettik. Adıyaman’ı bilen, çözüm üretme kapasitesi yüksek, güçlü teknik ekiplerle ve aynı zamanda tüm sorunlar için bütüncül bakış açısıyla, çözüm yöntemleri belirledik” ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN SALONU

GENÇLERE BORCUMUZ

Adıyaman için ‘Dost Şehir’ vurgusu yapan Başkan adayı Kılınç “Ülkemizde mahalli idarelerin yaptıkları hizmetlerin kapsamı ve çeşitliliği giderek artmaktadır. Altyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal pek çok çalışmaya da imza atacağımızı duyurmak istiyorum. Bu kapsamda Adıyaman müziğinin, tarihinin, geleneklerinin, yemek kültürünün, mimarisinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız olacaktır. Gençlerimiz için Millet Kıraathaneleri’nin oluşturulması da öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Gençlerimizin kitap okuyacağı, sohbet edebileceği, kötü alışkanlıklarda uzak kalacağı ve temiz, güvenilir mekânlar düzenlemek gençlerimize olan borcumuzdur” şeklinde konuştu.

SEYİR TERASI