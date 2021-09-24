Dosyaların 'gizliliği' kaldırıldı! ABD ile İran'ın ilişkileri gözler önüne serildi

star.com.tr 24 Eylül 2021 Cuma 11:29 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 11:29

Ulusal Güvenlik Arşivi'nden, birçoğu daha önce hiç görülmemiş olan, son derece aydınlatıcı bir dizi gizliliği kaldırılmış dosya yayınladı.

Belgelerdeki izler, ayaklanma ve iç karışıklıkların neredeyse bir yıldır İran genelinde yoğunlaştığı 3 Ocak 1979'da başlıyor.

İstihbarat servislerinin siyaseti ve algıları şekillendirmedeki rolünü araştıran araştırmacı gazeteci Kit Klarenberg tarafından derlenen dosyalarda, önemli detaylar yer aldı.

Batı tarafından desteklenen Şah hala umutsuzca iktidara tutunurken, acil, gayri resmi bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapılıyor. Toplantıya Başkan Jimmy Carter, Başkan Yardımcısı Walter Mondale, Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski, Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ve CIA Direktörü Stansfield Turner katılıyor.

Carter, toplantıya katılanlara Şah'tan "bir kenara çekilmesinin" istenip istenmediğini sordu. Ayrıca, gerçekten bağlantısız bir İran'ın ABD'nin bir gerilemesi olarak görülmesi gerekmediğini öne sürerek, ülkedeki ayaklanmayı gündemin en üst sırasına aldı.

'Şah erken ayrılmalı' yaklaşımı, Turner ve Vance tarafından desteklendi; Biri liderin "gitmesi gerektiğini" kesin bir dille öne sürdü, diğeri ise böyle bir hareketin yeni atanan Başbakan Şapur Bahtiyar'a "başarılı olmak için daha fazla şans" vereceğini iddia ederek bu fikri destekledi.

Buna karşılık, kötü şöhretli bir şahin olan Brzezinski, Şah'ın görevden alınmasına karşı olduğunu en güçlü ifadelerle açıklayarak, ABD'nin geri çekilmesinin ülkeyi anarşiye sürükleyebileceğini, 'Şah'ın "İran'daki dostlarımız" için ayrılmasının olası sonuçları, hatta iç savaş olur.' dedi. Devrime karşı bir askeri olasılığın desteklenmesi fikrini de üst kapalı gündeme getirdi.

Başka bir deyişle, Brzezinski, doğmakta olan devrim fazla radikalleşirse, bir askeri darbeyi savunuyordu. Sonunda, Şah tahttan çekilmesi karşılığında ABD'ye sığınma teklif ettiğinde, üst düzey bir general Tahran'a ve oradaki askeri yetkililere, tüm koşullar altında destek sözü veriyordu.

Böylece 13 gün sonra Şah kaçtı. Daha sonra ülkeden ülkeye geçti, ancak Ekim 1979'a kadar ABD tarafından kabul edilmedi.

İLGİNÇ ROCKEFELLER DETAYI

Carter yine de, Chase Manhattan Bank'ın CEO'su David Rockefeller'ın, ricalarına boyun eğdi. ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'ne, 'Şah'a giriş izni verilirse el konulacağına' dair uyarılarına rağmen, Amerikalı doktorlar tarafından kanser tedavisi görmesi yönündeki talepleri öne sürerek izin verildi.

Bu korkunç tahminler doğru çıktı, İranlı öğrenciler binayı bastı ve binadakiler rehin aldı.

Rockefeller'ın devrimden bir yıl önce, 1978'de Chase Manhattan hesabından İran'a 500 milyon dolarlık şüpheli bir kredi sağladığı ortaya çıktı.

Rockefeller'ın Şah'ın ABD'yi kabul etmesinin yansımaları olacağını bildiği ve bunun da İran'ın finansal varlıklarına devlet tarafından el konulmasını hızlandıracağını tahmin ettiği iddia ediliyor.

IRAK-İRAN SAVAŞINDA İKİ TARAFI DA SİLAHLANDIRDILAR

İran-Irak savaşında, Bağdat ve Tahran yenişilemeyen bir savaşın 6. yılındaydı. Bu noktada, ABD çatışmada her iki tarafı da silahlandırıyordu. Henry Kissinger bir açıklamasında, "İkisinin de kaybedemeyeceklerini bilmek üzücü." dedi.

Tahran'a silah sağlamanın resmi gerekçesi, Lübnan'da rehin tutulan yedi Amerikan vatandaşının -İslam Devrim Muhafızları ile yakından bağlantılı bir grup- Hizbullah tarafından gizli bir anlaşmayla serbest bırakılmasını sağlamaktı.

Bununla birlikte, bu satışlardan elde edilen kar, Reagan yönetiminin Nikaragua'daki kirli savaşını yasadışı bir şekilde finanse etmek için kullanıldı.

O yılın Ekim ayında, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kıdemli görevlisi Oliver North, ortaya çıkan 'İran-Kontra' tartışmasının merkezindeki isimlerden biriydi. Batı Almanya'daki muhafız birliklerinin temsilcileriyle, rehine-silah müzakereleri için çok gizli bir toplantı düzenledi. Toplantı gizli bir şekilde kaydedildi ve tartışmanın bir dökümü, Washington'un zorlu bir ikilemde sıkışıp kaldığını açık bir şekilde ortaya koydu.

Bir yandan, tutsakları serbest bırakmaya yönelik resmi çaresizlik, muhtemelen çatışmada belirleyici olacak karadan havaya füzeler ve radar sistemleri de dahil olmak üzere Tahran'ın talep ettiği her türlü silahı teslim etme isteğini doğurdu.

Öte yandan, bu mühimmatları sağlamada ABD'nin rolünü (uluslararası silah ambargolarına aykırı olarak) inkar edilemez hale getirdi.

North, "Bu mühimmatın havadan anında teslimi için Başkanlık onayını aldık... Ve ABD Başkanı bu mühimmatları hemen teslim etmek için gizli bir operasyonu onayladı. Ancak en az dört gemi dolusu teçhizata bakıyoruz. ABD'de en azından binlerce insan bunu bilecek. Eğer böyle bir şey yapacaksak, bunu bölgede askeri bir denge ve siyasi bir çözüm için çalıştığımız için yaptığımız çok açık olmalı." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN İNKAR ETSE DE, BİLDİĞİ VE DESTEKLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Silahların gönderilmesinin önündeki engel, anlaşmanın yayınlanmasıydı. İfşaatlar Batı medyasına yayıldı ve Reagan'ı North'un toplantısından sadece haftalar sonra suçlamaları reddeden bir televizyon konuşması yapmaya zorladı . Başkan, bu sırada "rehineler için silahlar ve iddia edilen fidye ödemeleri hakkındaki hikayeleri" "çılgınca spekülatif ve yalan" olarak reddetti.

Sadece beş ay sonra, Reagan tekrar televizyon aracılığıyla Amerikan halkına hitap ederek, onlara daha önceki inkarını hatırlattı, 'Kalbim ve en iyi niyetlerim bana hala bunun doğru olduğunu söylerken, hayal kırıklığıyla "gerçekler ve kanıtlar bana bunun doğru olmadığını söylüyor" dedi.

Yeni gizliliği kaldırılan dosyalar, başkanın aslında baştan beri 'kanıtların' çok iyi farkında olduğunu ve gizli suç oyununu Tahran'ın veya yardımcılarının şimdiye kadar yaptıklarından çok daha fazla genişletmek istediğini gösteriyor.

star.com.tr