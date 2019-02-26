İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,304
  • 6,0267
  • 225.895
  • 104.856
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Aksakal'dan CHP'ye: Atatürk'ü istismar ediyorlar, pazarlıyorlar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin seçim ofisi açılışında CHP'yi eleştirerek, 'Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. İyi niyetli seçmenim, 'Aman Atatürk kurmuş partiyi, halel gelmesin' diyor. Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbiri kalmamış ki bu partide.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin seçim ofisini açan Aksakal, seçim bildirgelerini açıkladıklarını, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için yeni bir kilometre taşı olacağını anlattı. 

"CHP'Lİ ÖZEL ORADA YATIYOR DEMEK Kİ"

Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, AK Parti'nin kapısını aşındırdıkları yönündeki iddialarına ilişkin, "O da mı oradaymış. Beni orada gördüğüne göre kendisi de orada yatıyor demek ki sayın Özel. Eğer benim kapıda yattığımı biliyorsa, kendisi de demek oradaymış." karşılığını verdi. 

"BEN BİLDİM BİLELİ CHP ATATÜRK'Ü İSTİSMAR EDİYOR"

DSP olarak 33 yıldır siyaset sahnesinde olduklarını ve devletten beş kuruş almadıklarını anlatan Aksakal, şöyle dedi:

"Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. İyi niyetli seçmenim, 'Aman Atatürk kurmuş partiyi, halel gelmesin' diyor. Atatürk kurmuş ama, Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbiri kalmamış ki bu partide. Atatürk'e 'Kefere' diyen, bu parti de vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili tartışma yaratan, özerklik, ayrışma isteyen de bu partide. Dinci siyaseti etkin kılmaya çalışan kişiler ve kesimler de bu partide. Atatürk'ün kurduğu o partinin eliyle meclise taşınmışlar. Kendi seçmenleri 'Bu gidişata itiraz ediyor, bu doğru değil' diyorlar. Bakıyorlar ki çözüm yok, hizaya getiremiyorlar. Adam istifa ediyor, samimi siyaset yapan DSP'ye geliyor. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz. Bunun olmaması lazım. Herkes istediği yere oyunu verir."

 

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

'Kandil, Kılıçdaroğlu'na madalya gönderecek'

'Kandil, Kılıçdaroğlu'na madalya gönderecek'

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Çavuşoğlu'dan AB'ye sert tepki: Çifte standart, ikiyüzlülük!

Çavuşoğlu'dan AB'ye sert tepki: Çifte standart, ikiyüzlülük!

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Hindistan'a karşılık verilecek

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Hindistan'a karşılık verilecek

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

Sanatçılardan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Sanatçılardan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA