Aksakal'dan CHP'ye: Atatürk'ü istismar ediyorlar, pazarlıyorlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin seçim ofisini açan Aksakal, seçim bildirgelerini açıkladıklarını, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için yeni bir kilometre taşı olacağını anlattı.

"CHP'Lİ ÖZEL ORADA YATIYOR DEMEK Kİ"

Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, AK Parti'nin kapısını aşındırdıkları yönündeki iddialarına ilişkin, "O da mı oradaymış. Beni orada gördüğüne göre kendisi de orada yatıyor demek ki sayın Özel. Eğer benim kapıda yattığımı biliyorsa, kendisi de demek oradaymış." karşılığını verdi.

"BEN BİLDİM BİLELİ CHP ATATÜRK'Ü İSTİSMAR EDİYOR"

DSP olarak 33 yıldır siyaset sahnesinde olduklarını ve devletten beş kuruş almadıklarını anlatan Aksakal, şöyle dedi:

"Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. İyi niyetli seçmenim, 'Aman Atatürk kurmuş partiyi, halel gelmesin' diyor. Atatürk kurmuş ama, Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbiri kalmamış ki bu partide. Atatürk'e 'Kefere' diyen, bu parti de vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili tartışma yaratan, özerklik, ayrışma isteyen de bu partide. Dinci siyaseti etkin kılmaya çalışan kişiler ve kesimler de bu partide. Atatürk'ün kurduğu o partinin eliyle meclise taşınmışlar. Kendi seçmenleri 'Bu gidişata itiraz ediyor, bu doğru değil' diyorlar. Bakıyorlar ki çözüm yok, hizaya getiremiyorlar. Adam istifa ediyor, samimi siyaset yapan DSP'ye geliyor. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz. Bunun olmaması lazım. Herkes istediği yere oyunu verir."