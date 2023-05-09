DSP Genel Başkanı Aksakal'dan seçim mesajı! Başkan Erdoğan'a destek istedi

Aksakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

Zaman zaman, "Demokratik Sol Parti neden Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket ediyor?" şeklinde sorular yöneltildiğini aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği küresel emperyalist sistemin bölgemiz üzerindeki heveslerini biliyorsunuz. Hatırlayın, geçmişte bu heveslerini hayata geçirebilmek için Demokratik Sol Partinin efsanevi lideri Ecevit'i neredeyse öldürüyorlardı. Neden? Irak'ın işgaline müsaade etmediği için, orada Müslüman kanı dökülmesine izin vermediği için. 'Komşularımızın bir karış toprağına biz emperyalist düşmanların postalını bastırtmayız.' dediği için onu iktidardan uzaklaştırdılar. Bakın tarih tekerrürden ibaret gibi değil mi? Şimdi de PKK terör devletinin kurulmasına karşı güçlü bir iradeyle büyük bir mücadele yürüten Tayyip Erdoğan'ı indirmek istiyorlar. Peki 100 yıllık Cumhuriyetin kurucusu Kurtuluş Savaşı'mızın ölümsüz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek, o gün 2002 yılında bu emperyalist saldırıya karşı duran Bülent Ecevit'in o Kıbrıs Fatih'i Bülent Ecevit'in koltuğunda oturan Önder Aksakal bunlarla bir işbirliği içerisine girebilir mi? Giremez. Girmeyeceğiz de ve girmedik de."

HDP Eş Genel Başkanı'nın "Suriye'de statüyü elde ettik, sıra Türkiye'de." dediğini ifade eden Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu statü nedir acaba? Statü dedikleri hadise federasyondur, özerkliktir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasından, Türklük tanımını ortadan kaldırmaktır. Bunların statü dediği budur. Bölücü bir yapıyla Türkiye'mizin bu Anadolu topraklarını bölmeye çalışanlara, Aydın izin verecek mi? HDP'nin Eş Genel Başkanı çıktı geçenlerde dedi ki, - resmi açıklama da yaptılar biliyorsunuz - 'Biz cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'. Neden? 'Çünkü hedeflerimizle örtüşüyor' dedi. Bunların hedefleri ne kardeşlerim? Bakın ben size kısaca hatırlatayım. Hedefi şu; PKK'nın elebaşları Kandil'den diyorlar ki 'Kayyum uygulaması kaldırılsın'. Kemal Bey ne diyor? 'İktidara gelir gelmez kayyum uygulamasını kaldıracağız'. Örtüşüyor mu? Örtüşüyor. PKK'nın elebaşları Kandil'den diyor ki 'Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun'. Kemal Bey de diyor ki 'Biz gelir gelmez sınır ötesi harekatları durduracağız' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür deyip o Gençliğe Hitabesinde bizlere bu cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak bugün bu saldırılara hep birlikte göğüs gerecek miyiz? İşte Demokratik Sol Parti, Önder Aksakal onun için bugün burada."

Aksakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu saldırılara karşı "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dediğini, hep birlikte tek yürek olup 14 Mayıs'ta sandıklara gideceklerini söyledi.

"EKONOMİ HER ZAMAN DÜZENE SOKULUR"

1999 yılında iktidara geldiklerinde 3,5 yıl koalisyonla hükümeti yönettiklerini anımsatan Aksakal, yanlışlar yaptıklarını, yanlışların yapılmasında en temel aktörlerden birinin de Kemal Derviş olduğunu ve Ecevit'in onun için "siyasi hayatımda yaptığım en büyük hataydı." dediğini ifade etti.



Aksakal, "İktidarlar yanlış yapabilirler, yanlış kararlar alabilir. Yeter ki vatana ve millete ve devlete zeval getirmesinler. Ekonomi her zaman bir düzene sokulur. Biz de geçmişte hatalar yaptık. Yani pancara, tütüne ve şekere kota koymak DSP'nin işi miydi? Değildir ama işte o Derviş zihniyeti, o politikalar maalesef devleti yönetenlere zaman zaman yanlışlar yaptırabiliyor. Her geçen gün bu eksiklikler düzeltilecektir. 'Ben geçmişte oy vermiştim işte şimdi ekonomik sıkıntılar var, bir daha oy vermemeyi düşünüyorum' diyen kardeşlerime buradan seslenmek isterim: Bu seçimler ekonomik kaygıların tartışılacağı seçimler değil. Onun için sizler de önceden verdiğiniz gibi Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta en güçlü desteği vereceksiniz. Öyle az buz farkla değil. Bakın açık ara farkla seçmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini Atatürkçü ve solcu olarak nitelendiren kişilere de seslenen Aksakal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir solcu, bir Atatürkçü, gerçekten solcuysa ve gerçekten Atatürkçüyse öncelikle yurtseverdir, vatanseverdir, antiemperyalisttir. Bakın bugün başında Amerika Birleşik Devletleri değil mi emperyalizmin ağa babası. Öbür ucunda taşeronu PKK, bir ip gibi dizilmişler. Kendilerine solcuyum diyenlerin hepsi Amerika'nın yanında. Bunun adı solculuk değil. Onun için önümüzde 3-4 gün daha var. Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda eğer yarın solculuk yapabileceğiniz, sol siyasetinizi hayata geçirebileceğiniz bir vatan yoksa atın gitsin o solculuğu. Sizlere de buradan çağrım vatan tek, bayrak tek. milletimiz tek ve yüreğimiz tek, 14 Mayıs'ta hep birlikte mührümüzü Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine basıyoruz."