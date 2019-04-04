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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Belediye başkanlarımıza CHP'ye geçme teklifleri yapıldı

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, 'Seçimlere DSP adayı olarak katılan ve seçilen bazı belediye başkanlarımıza CHP cenahından ahlaksız transfer teklifleri yapılmaya başlandığını ibretle takip ediyoruz.' dedi.

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Seçimlere DSP adayı olarak katılan ve seçilen bazı belediye başkanlarımıza CHP cenahından ahlaksız transfer teklifleri yapılmaya başlandığını ibretle takip ediyoruz." dedi.
 
Aksakal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin hemen ardından bazı kesimlerin DSP'li belediye başkanlarının transferine yönelik harekete geçtiğini belirtti.
 
"Seçimlere DSP adayı olarak katılan ve seçilen bazı belediye başkanlarımıza CHP cenahından ahlaksız transfer teklifleri yapılmaya başlandığını ibretle takip ediyoruz." diyen Aksakal, transfer teklifleri yapıldığını bizzat DSP'li belediye başkanlarından öğrendiklerini söyledi.
 
Aksakal, CHP'ye geçme tekliflerinin Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi ile Yozgat Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi belediye başkanlıklarını kazanan adaylarına yapıldığına dikkati çekti.
 
DSP'lilerin emeğe saygıyı ilke edindiğini vurgulayan Aksakal, hak ve hukuk çerçevesinde olmayan bu tarz girişimleri saygıyla karşılayamayacaklarını belirtti.
 
"BU TÜR GİRİŞİMLER SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR"
 
Aksakal, "Bu tür girişimler düpedüz siyasi ahlaksızlıktır. Böyle tekliflerle gelen karakter malulü kişiler bilmelidir ki ne DSP'den aday olarak seçimlere katılmış olanlar ne de herhangi bir DSP'li kendini satacak kadar karakter yoksunu değildir." ifadesini kullandı.
 
Seçim sonuçlarını da değerlendiren Aksakal, şunları kaydetti:
 
"DSP seçimlere hiçbir ittifak içerisinde yer almadan kendi adaylarıyla katıldı. Türkiye ve genelinde 3 ilçe ve 3 beldede adaylarımız seçildiler. Yaklaşık 60 belediye meclis üyesi adayımız da meclislerdeki yerlerini alacaklar. DSP 2023 seçimleri yolunda bugünden itibaren çalışmalarına başlayacak ve 2023 seçimlerine de yine kendi adaylarıyla katılacak."

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