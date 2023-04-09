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Politika

DSP Lideri Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti göstermelikti

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntıları anlatan DSP Genel Başkanı Aksakal, 'DSP'ye yapılan ziyaret göstermelik bir ziyaretti' dedi.

9 Nisan 2023 Pazar 08:03 - Güncelleme:
DSP Lideri Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti göstermelikti
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Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyarete ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU GECİKME İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Kılıçdaroğlu gecikmiş bir ziyaret olduğunu söyledi ve özür diledi. Deprem bölgesindeki duruma ilişkin konuştuk. Teknik boyutlarıyla da konuştuk çünkü ben inşaat mühendisiyim.

Bir siyasi mesele konuşulmadı. Günlük eleştiriler boyutta olayları konuştuk. Aday olan insanlar başka bir yere gittiklerinde adaylıklarıyla ilgili talepte bulunurlar.

"SİZDEN OY İSTİYORUM" DEMEDİ

Kılıçdaroğlu "DSP olarak aday çıkarmıyorsunuz. Meclis için stratejiniz nedir? Ben de adayım. HDP'den bile oy istiyorum. Sizden de oy istiyorum" demeliydi. Ama bu olmadı.

GÖSTERMELİK BİR ZİYARETTİ

Oy istememesi DSP'nin genel duruşu ve Bülent Ecevit'in ortaya koyduğu milli değerlerle ilgili olabilir. 7 tane birbirine benzemeyen parti masada bir araya geldi. DSP'ye yapılan ziyaret göstermelik bir ziyaretti.

İnce'ye de bir ziyaret yapıldı ve dolaylı yollarla da bir teklif oldu gibi gözüküyor. Ama bize öyle bir teklifle gelinmedi.

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