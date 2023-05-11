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Politika

DSP liderinden Atatürkçü ve solculara çağrı: Adres Recep Tayyip Erdoğan

7'li koalisyonun Amerika'nın başını çektiği bir yapıya hizmet ettiğini söyleyen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 'Gerçekten solcu olanların, gerçek Atatürkçü olanların bu kriterleri göz önüne alarak oy kullanmalarını beklerim. Bunun adresi nedir derseniz Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi.

11 Mayıs 2023 Perşembe 11:13 - Güncelleme:
DSP liderinden Atatürkçü ve solculara çağrı: Adres Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhur İttifakı'nı destekleyen Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Habertürk TV'de katıldığı programda seçim öncesi kritik değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün seçimler bizim arzulamadığımız zorunlu olduğumuz bir zeminde yürüyor" diyen Aksakal, 7'li koalisyonun Amerika'nın başını çektiği bir yapıya hizmet ettiğini vurguladı.

SOLCULARA VE ATATÜRKÇÜLERE ÇAĞRI

"Bir Millet İttifakı yapısı kurulmuş, biz Cumhur İttifakı yanında yer alarak bu kaygılarımızı öne çıkararak siyaset yaptığımızı iddia ediyoruz" diyen Aksakal, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin başını çektiği bir yapı bizi hedef gösterdiği bir noktada kendisini solda ya da Atatürkçü olarak tanımlayan kesimlerin aynı hizada olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Ben buradan solculara sesleniyorum. Solcu demek aydın demek, solcu demek ilerici demek, solcu demek anti emperyalist demektir. Atatürkçü demek bu ülkenin ilelebet yaşamasına hizmet edecek insanlar demektir.

"ADRES RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Gerçekten solcu olanların, gerçek Atatürkçü olanların bu kriterleri göz önüne alarak oy kullanmalarını beklerim. Bunun adresi nedir derseniz: Recep Tayyip Erdoğan."

BATI PANİKLEDİ

Batı medyasının skandal kapakları ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, " Son zamanlarda özellikle son 10 günde 'Erdoğan gitmelidir' manşetlerinin bir sebebi var.

Kılıçdaroğlu'na övgüler dizilmesinin de bir sebebi var. Türkiye genel anlamda daha bağımsız ve daha özgür. Batı ittifaklarının içindeyiz ancak kendi çıkarlarımız konusunda kimsenin yardımcı olmadığını gördük. Farklı sınamalarda bunları gördük. Dolayısıyla Türkiye savunma sanayisinde daha bağımsız. Dış politikada ve politika oluşturmada daha bağımsız. Dolayısıyla Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz.

Karabağ zaferinden rahatsızlar mesela, Doğu Akdeniz'de kendi çıkarlarımızı korumamızdan çok rahatsızlar. Artık Kıbrıs'ta bir federasyon devleti müzakere etmeyeceğiz. İki devletli çözüm istediğimiz için bundan rahatsızlar.

  • Demokratik Sol Parti
  • Cumhur İttifakı
  • seçim
  • 7li koalisyon

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