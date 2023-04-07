Bir parti daha 'Cumhur' dedi! Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti'ye ziyaretinin ardından kararlarını açıkladı.

Aksaykal, "Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret ettiler. Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış gelişmeleri ve bizim DSP olarak bu gelişmelere yönelik politikalarımızın ve ilkeli duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu da vurgulayarak yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısının önemine vurgu yaparak bizimle yol yürüme arzularını iletmişlerdi. Bunu değerlendirdik. DSP önemli bir görev üstlenecektir. DSP'nin varoluşu Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, anayasasının ilk 4 maddesindeki hususların sonuna kadar korunması üzerine kurgulanmıştır. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. DSP'li isimler AK Parti listelerinde olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a 2023 seçimlerine ilişkin bir ziyarette bulunmuştu.

Binali Yıldırım, "Sayın genel başkanın KKTC bayrağını kendi Türk bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin en güzel ifadesidir. Biz de Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleriyle yapılan son zirvede KKTC'yi Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul ettirdik. Parti görüşlerimiz farklı olsa da tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkeleri çerçevesinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu DSP ile bir kez daha teyit olmuş bulunuyoruz. Dolasıyla yapılacak bu seçimler ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkanı ve arkadaşlarına ilettik. Kendileri değerlendirip ona göre hareket edeceğiz" demişti.

DSP lideri Önder Aksakal da, "DSP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Biz de öneriye TBMM'de bulunarak katkıda bulunmak istediğimiz görüşümüzü paylaştık. Bugün saat 14:00'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Orada tartışacak, sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse ziyaret planlıyoruz. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz" demişti.