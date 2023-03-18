DSP'den cumhurbaşkanı adayı kararı: Macera değil istikrar istiyoruz

HÜDA PAR ve ANAP'tan Cumhur İttifakı'na tam destek mesajları geldi. Yeniden Refah Partisi ile temaslar sürerken Demokratik Sol Parti'den de çok konuşulacak bir açıklama geldi.

A Haber'e konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'nin olduğu bir ittifaka destek vermeyeceklerini ve içinde olmayacaklarını belirtirken Cumhurbaşkanlığı için ise 'istikrar' vurgusu yaptı.

Demokratik Sol Parti'nin seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı düşünmediğini belirten Aksakal, "Çünkü Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın gerçekçi boyutları olmadığını görüyoruz. Parlamento seçimlerinde etkin bir şekilde yer alacağız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü milletimiz birliği ve güçlü ekonomi çok önemli. Biz de aktif olarak yer alacağız" dedi.

"MACERA ARAMA NOKTASINDA DEĞİLİZ"

Macera arama noktasında olmadıklarını vurgulayan Aksakal, "Önümüzdeki süreçte Türkiye büyük bir küresel kıskacın içerisindedir 3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla çevrilmiş bir noktadadır. Macera arama noktasında değiliz. Türkiye bu seçimde sorunların çözümünü pandemi sürecini geçirdik bütün dünyayı olumsuz etkileyen bir yapı... Ardından büyük bir deprem felaketi 11 ilimizi içine alan... Milyonlarca insanımızı olumsuz etkileyen bir dönem yaşadık. Sonra büyük bir sel felaketiyle de yüz yüze kaldık. Vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"DSP'NİN TERCİHİ MUTLAKA İSTİKRAR YÖNÜNDE OLACAKTIR"



DSP'nin tercihi istikrar yönünde olacağını kaydeden DSP Lideri, "Bu sorunların çözümü için ve geleceğinin daha güvenli olması için bir maceraya mı yoksa istikrarı mı tercih edeceğinin oylamasını yapacak Türkiye. Demokratik Sol Parti'nin tercihi mutlaka istikrar yönünde olacaktır. Seçimlerde bir taraftan da bütün siyasi yapılar bir ittifak çalışması içerisine girmiş durumdalar. DSP ittifaklar içerisinde HDP'nin olduğu yapı içerisinde olmaz. Az önce saydığım kriterlere uygun olan yapının DSP ile işbirliği talebi olması halinde yetkili kurumlarımız değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.