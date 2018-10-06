Dualarla uğurladık

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde askeri tören düzenlendi. Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı’na götürülen İnce’nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu (29) için Merkez Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki meydanda düzenlenen törende, anne Fidase, baba Arif Göksu ile yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ taziyeleri kabul etti. Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen ve tabutuna sarılan Atağ, “Hayallerimizi, umutlarımızı aldı hainler ama ağlamayacağım. Söz verdim” dedi. Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile çok vatandaş katıldı.

KIRIKKALE

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nakledildiği sırada şehit düşen Uzman Çavuş Yahya Şen’in (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, cuma namazı vakti Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak Kırıkkale il merkezindeki Nur Camisi ve Külliyesi’ne getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, burada şehidin babası Emrullah Şen ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Soylu ile Erdoğan ve diğer protokol üyeleri, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Akçakavak köyü mezarlığında defnedildi.

BALIKESİR

Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in (29) Türk bayrağına sarılı naaşı Bademli Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından, mahalle meydanına getirildi. Törene, şehidin annesi Arife, babası Tezcan, kardeşi Oktay Dinçer ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ersin Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AMASYA

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi baba ocağında helallik alındıktan sonra Hacı Mustafa Camisi’ne getirildi. Burada şehidin eşi Dilek ile baba Niyazi, anne Fatma, kardeşleri Sefa ve Merve, taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Niyazi Aydın, terörü lanetleyerek, “Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bir oğlum daha var, 2 ay sonra onu da askere göndereceğim” dedi. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suluova Şehitliği’ne defnedildi.

ISPARTA

Şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim’in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için Kuleönü kasabasındaki babaevine getirildi. Şehit için burada dua edildi. Şehidin annesi Ayşe Hekim törene ambulansla getirildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hekim’in naaşı, binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü. Şehidin cenazesi, Karaağaç Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

İZMİR

Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus için İzmir Bergama’da bulunan Kurşunlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından tören düzenlendi. Şehidin babası Yücel Ulus ve anne Şükran Ulus, tören alanına yakınlarının yardımıyla getirildi. Baba Yücel Ulus, “Bunlar hain, bunlar alçak. Karşımıza tek tek çıkamıyorlar” diyerek terörü lanetlerken, anne Şükran Ulus da “Bana kim ‘annem’ diyecek” sözleri ile gözyaşı döktü. Şehidin naaşı şehitliğe defnedildi.

ESKİŞEHİR

Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet Gök’ün cenazesi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Gök’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi’ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurcan Gök (46), babası Turan Gök (49), kardeşleri Burak (19) ve Batuhan Gök (7) ile yakınları, caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti. Kılınan cenaze namazının ardından Gök’ün naaşı, Kanlıpınar Şehitliği’ne defnedildi.

Batman’da PKK’ya lanet mitingi

Türkİye’nİn 8 evladını şehit verdiği Batman’da, “Terörü Telin, Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü” yapıldı. Batman Park Alışveriş Merkezinin önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla “Proje örgütüne lanet olsun”, “Vatanımızı ve kardeşliğimizi bölemeyeceksiniz”, “Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir”, “Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK”, “Askere ve polise uzanan eller kırılsın” sloganları atarak Atatürk Parkı’na yürüdü. Vatandaşlar, yürüyüş boyunca 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.