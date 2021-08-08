''Duaya inanmayın'' deyip milletle dalga geçmişti! Sosyal medyada rezil oldu

8 Ağustos 2021 Pazar 12:24 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:24

Türkiye son 11 gündür orman yangınlarıyla mücadele ederken, birçok vatandaş yağmur duası etmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Antalya'da yağmur duasına çıkmasıyla Metin Uca, 'dua' eylemini küçümseyerek 'bilimsel verilere göre' Antalya'ya yağmur gelmeyeceğini iddia etmişti.

"KESİNLİKLE' YAĞMAZ" DEDİĞİ ANTALYA'DA YAĞMUR YAĞDI

Bugün akşam saatlerinde Antalya'ya yağmur başladı.

Manavgat bölgesindeki yangın mağduru vatandaşlar, sağanak yağmurun altında birbirlerine sarılarak yağmuru büyük bir sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar ellerini açıp, "Allah'ım şükürler olsun" diyerek dua etti.

NE OLDU METİN UCA?

Yağmurun başlamasının ardından sosyal medyada kullanıcılar Metin Uca'nın paylaşımı ti'ye aldı. Birçok kişi, "Ne oldu Metin Uca?" sorusunu yöneltti. Bazı kullanıcılar ise, "Şimdi de şuurlanması için Metin Uca'ya dua edelim" yorumunu yaptı.