Duhok'taki kirli provokasyonun perde arkası! Muhtemel operasyon için çarpıcı yorum: Dünya tarihini etkileyecek

Bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentine düzenlediği saldırıda sivil halk zarar gördü. Örgüt yanlısı basın organları da saldırıyı Türk ordusuna yıkmaya çalıştı.

Güvenlik kaynakları ise Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırıyı terör örgütü PKK tarafından düzenlendiğini belirterek, örgütün dağılma noktasına geldiğini aktardı.

Güvenlik kaynakları, örgütün yalan ve dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti. Peki Irak'taki kirli provokasyonun perde arkasında kimler var? Neyi amaçlıyorlar?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili Sabah'a önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YAPACAĞI BÜYÜK HAREKATIN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORLAR"

"Provokasyonun arkasında ABD, PKK ve Avrupa'nın diğer emperyalist devletleri var" diyen Coşkun Başbuğ, "Burada amaç Türkiye'nin yapacağı büyük harekatın önünü kesmek ve aynı zamanda Türkiye'nin yürüttüğü temiz süreci kirletmek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI BİR CEPHE OLUŞMASINI İSTİYORLAR"

ABD'nin bu mantıkla hareket ettiğini, 'Siviller katlediliyor' yalanıyla Türkiye'ye karşı dünyada bir cephe oluşması için çaba sarf ettiğini belirten Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu oyun daha önce de oynandı. Duhok'ta askeri üssümüz basıldı. Sivil kıyafet giydirilmiş teröristler sözde yürütülen harekatları, operasyonları protesto ediyor yalanıyla sırf Mehmetçiği kışkırtmak için kazma küreklerle askeri üs bölgemize geldiler. Fakat Mehmetçik tuzağa düşmedi. Orada ambulanslar, araçlar yakıldı. Havaya uyarı ateşi açıldı. Olay tuzağa düşülmeden bastırıldı.

Aynı bölgede ikinci deneme. Amaç TSK'nın ve Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleyi lekelemek aynı zamanda büyük harekatın önünü kesmek."

"İRAN VE RUSYA, ABD İLE AYNI AĞZI KULLANDI"

İran'ın başkenti Tahran'daki zirvede, İran ve Rusya'nın harekat konusunda ABD ile aynı ağzı kullandığına dikkat çeken Başbuğ, "Burada zirveden bağımsız, büyük harekatın önünü kesecek provokasyon yapılan. Onun da zamanlaması şöyle manidar... Zirveden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net mesajlar verdi. Zirveden sonra bizim geri adım atmamızı bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı o adımı atmadı. Tam tersi 'Kararlıyız yapacağız' dedi. O yüzden bu olay gerçekleşti. Burada birbirinden bağımsız işliyor olaylar fakat amaç aynı: TSK ve Türkiye'yi durdurmak." ifadelerini kullandı.

"AYNI ANDA DÜĞMEYE BASIP TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR"

Coşkun Başbuğ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Aynı anda hem PKK'nın haber siteleri ABD'nin güdümündeki siteler ve Avrupa'nın başkentleri. Hepsi doğrudan bir mekanizma gibi çalışarak düğmeye bastılar ve Türkiye'yi suçladılar. Tamamı yalan, tamamı gerçek dışı. Burada şunu görmekte fayda var; Avrupa'da Fransa, Almanya, İngiltere; Rusya, İran ve ABD Türkiye deyince tek bir bloğu oluşturabiliyorlar. Bir araya gelebiliyorlar.

Küresel aklın hedefi Türkiye'yi Suriye'de durdurmak. Çünkü Suriye'de yapılacak olan harekat bütün dünya tarihini etkileyecek bir harekat. ABD'nin bölgeden tasfiyesi demek ABD'nin sonu demek.

Dolayısıyla biz bu harekatı yapacağız. Yaptığımız zaman belki de Yunanistan'la çatışma noktasına geleceğiz. Öylesine kritik bir harekat. O nedenle sürecin sonunda Türkiye'nin kazanacağını bildikleri için şimdiden durdurmanın yollarını arıyorlar."