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Politika

''Diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesine ilişkin, 'Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir.' ifadesini kullandı.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
''Diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir''
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya diplomasinin tıkandığı ve çözüm arayışlarının kilitlendiği noktada bir kere daha siyasi ve diplomatik çözüm üreten bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

Tahıl anlaşmasının, Rusya tarafından askıya alınmasından sonra dünyanın açlık kriziyle karşı karşıya kalacağının yeniden konuşulmaya başlandığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Çözüm arayışlarının kilitlendiği bir noktada Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile görüşerek yeniden bir çözüme imza atmıştır. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinden sonra, bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edecek olması, açlık krizine çözüm olan diplomatik kazanımların korunması bakımından önemli bir kazanımdır."

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • Ukrayna-Rusya
  • Diplomasi

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