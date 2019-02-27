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"Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz. Kamu olarak bunun gereklerini yapacağız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz. Kamu olarak bunun gereklerini yapacağız." 

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

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