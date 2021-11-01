Dünya basını Başkan Erdoğan-Biden zirvesini nasıl gördü?

1 Kasım 2021 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Olumlu mesajların verildiği görüşme, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen G20 Zirvesi sona erdi. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede yapılan ikili görüşmelerde en çok dikkati çekenlerden biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme oldu.

Planlanandan uzun süren görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri masaya yatırılırken, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirme mesajları verildi. Biden kanadından yapılan açıklamalarda, "yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz" mesajları verilirken görüşme, dünya basınında da geniş yankı buldu.

Başta ABD basını olmak üzere birçok ülke, Erdoğan-Biden görüşmesinde verilen mesajları manşete taşıdı.

WASHINGTON POST

ABD'li gazete, Başkan Erdoğan ile Biden'ın görüşmesini manşete taşıdı. Biden'ın, Türkiye ile ilgili tüm krizlerden kaçınmak istediğini okuyucularına aktaran gazete, yaşanan F-16 krizine de değindi. Biden'ın bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin önemine vurgu yaptığı cümleleri manşete taşıyan Washington Post, iki ülke arasında gerilimi azaltma mesajları verildiğini söyledi.

VOICE OF AMERICA

ABD'li yayın kuruluşu, Başkan Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmenin ayrıntılarına geniş yer verdi. Uzun süren görüşme sonrası Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama etrafında şekillendirdikleri haberde VOA, Biden'ın Türkiye ile ilgili verdiği olumlu mesajlara odaklandı. İki liderin başta F-16 anlaşmazlığı olmak üzere süregelen gerilimli konuları en aza indirme üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

NEW YORK POST

New York Post da, görüşmeye manşetten verdi. Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'la son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen gazete, iki ülke arasında krize yol açan F-16 konusunda da Biden'ın olumlu mesajlar verdiğini söyledi.

REUTERS

Haber ajansı, kritik görüşmeyi F-16 konusunda verilen olumlu mesajlar üzerinden aktardı. Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı S-400 hava savunma sistemi sonrasında ABD ile gerilen ilişkileri gündeme getiren haber ajansı, Biden'ın bu krizi azaltma yönünde mesaj verdiğini söyledi.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede iki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mesaj verdiklerini vurgulayan Bloomberg, bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığını da ifade etti.

KATHIMERINI

Yunan basını da görüşmeyi yakından takip etti. Başkan Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini aktaran Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istediğine vurgu yaptı.

TIMES OF ISRAEL

İsrailli gazete, Erdoğan-Biden görüşmesinin olumlu atmosferine vurgu yaptı. F-16 krizine rağmen Biden'ın, Türkiye ile gerilimi azaltmak istediğine dikkat çeken Times of Israel, NATO müttefikliğine yapılan vurguyu da gündeme getirdi.