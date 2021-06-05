İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Haziran 2021 Cumartesi / 24 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6822
  • EURO
    10,5718
  • ALTIN
    526.991
  • BIST100
    1432.93
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dünya basını Başkan Erdoğan'ın müjdesini böyle gördü
Politika

Dünya basını Başkan Erdoğan'ın müjdesini böyle gördü

Başkan Erdoğan, 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.' diyerek yeni keşfin müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dış basında da yankı uyandırdı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:04 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:04
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi müjdesi uluslararası medyada geniş yer buldu.

İngiliz Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika olarak verdi.

Haberde "Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküplük ek doğal gaz keşfedildiğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

"KARADENİZ'DE YENİ KEŞİF"

Amerikan haber ajansı Associated Press, "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu bildirdi" başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

Haberde, Karadeniz'de daha önce 405 milyar metreküp doğal gazın bulunduğu da hatırlatıldı.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, "Erdoğan Karadeniz'de yeni bir doğal gaz keşfi açıkladı" ifadesiyle gelişmeye yer verdi.

ALMAN BASINI DA YER VERDİ

Alman Der Spiegel haberi okuyucularıyla, "Erdoğan Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini duyurdu" başlığıyla paylaştı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da aynı başlıkla gelişmeye yer verdi.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Bosna Hersek'te de gündem oldu.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber sitelerinden Oslobodjenje, "Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı: Karadeniz'de doğal gaz keşfiyle ilgili detayları paylaştı" diyerek gelişmeyi duyurdu.

Geçen yıl Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküp doğal gaza da atıfta bulunarak "2020'nin en büyük gaz keşfiydi" ifadesini kullandı. (TRT Haber)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.