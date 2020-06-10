Dünya gıpta etti, Kılıçdaroğlu İngilizlere kötüledi

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:23 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:49

İngiliz The Times’da “Türkiye’de Koronavirüs: Muhalefet Erdoğan’a karşı karantina zamanında gizlice üstünlük sağladı” başlıklı Hannah Lucinda Smith ve Burhan Yuksekkas imzalı haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine yer verildi. Akşam'ın haberine göre, Gerçek dışı verilerle Türkiye’nin karalandığı Başkan Erdoğan ve hükümetin hedef alındığı haberde Kılıçdaroğlu dünyanın koronavirüsle mücadelede gıpta ettiği Türkiye’yi kötüledi. Kılıçdaroğlu, “Geçen seneki seçimlerde Erdoğan, ‘CHP’ye oy verirseniz ve kazanırlarsa, CHP’li belediyeler sosyal yardımları kesecek, onlara oy vermeyin’ dedi.

Kovid-19 salgını, bunun doğru olmadığını gösterdi. Belediyelerimiz, ihtiyacı olan vatandaşlar için sosyal yardımlar ve desteklerde bulundu. Seçmen, Erdoğan’ın bu konuda yalan söylediğini fark etti ve bu Erdoğan’ı rahatsız ediyor.”

CHP’nin erken seçime hazır olduğuna vurgu yapılan haberde Kılıçdaroğlu’nun şu sözlerine yer verildi: “Kaynakların savurganca kullanımı bizi ekonomide ciddi problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Vatandaşlarımız ödediği vergilerin nerelere harcandığını bilmemektedir. Tarihin bize gösterdiği süreç diktatörlerin kalıcı olmadığıdır.”