Dünya Göçebe Oyunları... Başkan Erdoğan'dan barış vurgusu: Her türlü katkıyı yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Medya araçları dünyayı küçük bir köy haline getirse de kültürün en etkili taşıyıcısı göçlerdir.

- Şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır.

- Göçebe Oyunları'nı, dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum.

- Bölgemizin dini, etnik çatışmalarla, gerilimlerle, krizlerle kavrulduğu bir dönemde barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir iş birliği platformu olduğuna inanıyorum.

- Biz bu oyunlara, dünyada giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz.

- (Göçebe Oyunları) Katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum.

- Türkiye olarak, böyle önemli bir programa İznik gibi köklü bir tarih ve medeniyet şehrinde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.

- Barışı ve dayanışmayı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak. Bu oyunlar için her türlü katkıyı yapmaya hazırız.

- İnşallah, bundan sonra her iki yılda bir düzenli olarak sürekli gelişerek, büyüyerek, zenginleşerek, renklenerek devam edecek Göçebe Oyunları'na her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz