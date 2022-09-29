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Politika

Dünya Göçebe Oyunları... Başkan Erdoğan'dan barış vurgusu: Her türlü katkıyı yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 'Barışı ve dayanışmayı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak. Bu oyunlar için her türlü katkıyı yapmaya hazırız.' dedi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Dünya Göçebe Oyunları... Başkan Erdoğan'dan barış vurgusu: Her türlü katkıyı yapmaya hazırız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Medya araçları dünyayı küçük bir köy haline getirse de kültürün en etkili taşıyıcısı göçlerdir.

- Şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır.

- Göçebe Oyunları'nı, dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum.

- Bölgemizin dini, etnik çatışmalarla, gerilimlerle, krizlerle kavrulduğu bir dönemde barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir iş birliği platformu olduğuna inanıyorum.

- Biz bu oyunlara, dünyada giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz.

- (Göçebe Oyunları) Katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum.

- Türkiye olarak, böyle önemli bir programa İznik gibi köklü bir tarih ve medeniyet şehrinde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.

- Barışı ve dayanışmayı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak. Bu oyunlar için her türlü katkıyı yapmaya hazırız.

- İnşallah, bundan sonra her iki yılda bir düzenli olarak sürekli gelişerek, büyüyerek, zenginleşerek, renklenerek devam edecek Göçebe Oyunları'na her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz

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