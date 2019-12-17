Dünya kovuyor, biz koruyoruz

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez düzenlenecek olan Küresel Mülteci Forumu, göçmenler konusunda dünyanın sahnelediği ikiyüzlülüğün gölgesinde bugün başlayacak. Türkiye dışında hiçbir ülkenin mülteciler konusunda samimi ve göçmen odaklı çaba göstermediği zamanda yapılacak zirvede 70 milyon mültecinin sorunlarına çözüm aranacak.

ERDOĞAN EŞBAŞKAN

3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın mülteciye evsahipliği yapan Türkiye’nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eş başkanlığını yapacağı zirvede dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edilmiş 70 milyondan fazla insanın sorunları ele alınacak. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre’nin evsahipliğinde düzenlenecek foruma, Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin daveti üzerine eş başkan olarak katılıyor. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de hazır bulunacağı forumun açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek. BM Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek forumda Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eş başkanlık yapacak.

İLK KEZ DÜZENLENİYOR

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, BM liderleri, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla delege katılacak.

BMMYK’den yapılan açıklamada, dünyada 70 milyondan fazla insanın savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edildiği belirtilerek “Forumun amacı mültecilere ve içinde yaşadıkları topluluklara yardımcı olmak için çeşitli aktörlerden yeni yaklaşımlar ve uzun vadeli taahhütler üretmektir” şeklinde özetlendi.

Forum 2018’de kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın, hükümetler, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum tarafından hızla hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Forum, dünyadaki mültecilerin ve evsahibi toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmek için tüm paydaşların daha somut ve uzun soluklu siyasi ve pratik değişimleri beraberinde getirecek anlamlı vaat ve taahhütlerde bulunmalarını sağlamayı hedefliyor.

GERİ DÖNÜŞ MASADA

Forumda, maddi ve teknik yardımların dışında, mültecilerin topluma daha fazla dahil olmasını sağlamak için yasa ve politika değişiklikleri, yeni yerleşim yerleri ve çözümlerin bir parçası olarak mülteciler için güvenli geri dönüşlerin masaya yatırılması bekleniyor. BMMYK’ye göre, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Türkiye, 3,6 milyondan fazla Suriyeliye evsahipliği yapıyor. Dünyada en fazla mülteci veren ülkeler ise 6,7 milyon ile Suriye, 2,7 milyon ile Afganistan, 2,3 milyon ile Güney Sudan, 1,1 milyon ile Myanmar ve 900 bin mülteci ile Somali. Küresel Mülteci Forumu ayrıca uluslararası toplumun ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki örnek uygulamaları sergileyip paylaşması açısından da önemli bir etkinlik olacak.

MACARİSTAN

Bulgaristan ve Macaristan başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi sınırlarına duvarlar ördü. Dikenli telleri aşmayı başaran mülteciler Macaristan’da ağır saldırılara uğradılar. Gazeteciler bile göçmenlere çelme takarak yakalanmalarını sağladı. YUNANİSTAN

Yunanistan, Türkiye’den kaçak yollarla gelen göçmenleri Ege Denizi ve Meriç ırmağında geri itme yöntemiyle Türkiye’ye gönderiyor. Karaya çıkmayı başarak mültecilere ise ağır işkenceler yapıp paralarına el koyduktanh sonra Türkiye’ye sınırına atıyor.

HİNDİSTAN

Hindistan, değişik ülkelerden gelen göçmenleri dinlerine göre ayrıma tabi tuttuyor. Müslümanlar dışındaki mültecilere vatandaşlık tanıyan Yeni Delhi hükümeti, yeni bir ırkçılığa imza Müslümanların vatandaşlığa alınmasını yasakladı.

AKDENİZ

Akdeniz’de ise binlerce göçmen İtalya, Malta ve İspanya’ya gitmek için aylarca kurtarma gemilerinde mahsur kaldı. Aralarında hasta ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin karaya çıkmalarına izin verilmedi.

MYANMAR

Myanmar’da Budist ırkçıların sürgün ettiği onbinlerce Müslüman Arakanlı’nın yaşadığı drama dünya sessiz kaldı. Bangladeş’e sığınan Müslüman Arakanlıların imdadına Türkiye yetişti. Türkiye’nin yardım eli binlerce kilometre öteye uzandı.

ABD

Orta Amerika’dan yola çıkan binlerce mülteci bir çok ülkeyi geçerek ABD sınırına dayandı. Washington yönetimi sınıra orrduyu dizerek ülkeye girmeye çalışan göçmenleri durdurdu. Ardından da sınıra utanç duvarı örmeye başladı.

FRANSA

Fransa’da göçmenlerin köprü altlarına kurduğu çadırlar yakılarak veya dozenlerle yerle bir edildi. Fransız devleti göçmenlerden kurtulmak için savaş ve şiddetin kol gezdiği ülkelerine göndermekten çekinmedi.

10 BİN MÜLTECİ ÇOCUK AVRUPA'DA KAYIP

• Dünyada en fazla Suriyeliler yerlerinden olmuştur. 6,7 milyon Suriyeliyi 2,7 milyon Afgan, 2,3 milyon Güney Sudanlı, 1,1 milyon Myanmarlı, 900 bin Somalili izlemektedir.

• Dünya üzerindeki mültecilerin yarısını çocuklar oluşturmakta, bunların arasında 138 bin çocuk refakatsiz çocuk mülteci konumundadır.

• Gelişmiş ülkeler, dünya üzerindeki mültecilerin sadece yüzde 6’sını kabul etmiştir.

• Europol’ün (Avrupa Polis Teşkilatı) güncel verilerine göre yaklaşık 10 bin refakatsiz mülteci çocuk kayıp olarak aranmaktadır.

• Mültecilerin Avrupa’ya göç güzergâhında bulunan birçok ülkede mülteciler polis şiddetiyle karşılaşmaktadır.