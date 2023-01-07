''Dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarına devam ediyor''

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Kirişci, üretimin başkenti olan Antalya ile gurur duyduklarını söyledi. Kumluca, Finike ve Demre'de sel felaketi yaşandığını anımsatan Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşların acısını sarmak için bölgeye gittiklerini ve çözümler ürettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kumluca, Finike ve Demre için müjdeleri olacağını anlatan Kirişci, "Mal zayiatı önemli ama can zayiatı olmadığı için teselli bulduğumuz taşkın nedeniyle Kumluca, Finike ve Demre'ye geçmiş olsun diyorum." dedi.

Antalya'nın 2021 yılının 28 Temmuz'unda Türkiye tarihinin en büyük yangınlarından birisini yaşadığını anımsatan Kirişci, "Antalya genelinde toplam 60 bin hektarlık alan yandı. Tüm Türkiye'de ise 139 bin 500 hektarlık alan yanmıştı. Yangınların yaraları sarıldı. 60 bin hektarlık alanın 35 bin 600 hektarlık kısmına tohumlar ekildi. 14 bin 400 hektarlık kısmına da fidanlar dikildi. Geri kalan 10 bin hektarlık kısmı ise kendi kendine yeniden ormanlaşması için terk edildi. Antalya'da 1,5 yılda yanan 60 bin hektarlık ormanın yüzde 95'i yeniden yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış oldu." diye konuştu.

- "DÜNYA KRİZLERLE BOĞUŞURKEN TÜRKİYE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da milletin desteği ve gücüyle hizmetlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Manavgat'ta 2021 yılında önemli bir yangın yaşandığını, yaklaşık 1 ay önce de Kumluca'da önemli bir sel afetine maruz kalındığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Türkiye'de 'Nerede bu devlet?' denilen günler tarih oldu. Artık devlet milletiyle beraber afetler bitmeden bütün sıkıntıların üstesinden geliyor ve afetlerin izlerini ortadan kaldırıyor." dedi.

Türkiye'de son 20 yılda birçok şeyin değiştiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Antalya ve Türkiye yapılan işler sayesinde büyüdü. Bakanlık olarak Antalya'nın her köşesinde Alanya'dan Kaş'a kadar devam eden pek çok işimiz var. Bir bir bitirip sizlerin hizmetine sunuyoruz. Dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarını arttırarak devam ediyor. Bu da sebebi de güçlü bir lider ve irade sayesinde oluyor. Önümüzde yakın seçimler var. Bu seçimlerde Antalya bütün dünyaya gür bir ses vermeye hazır mı? İnşallah büyük güçlü Türkiye, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olmaya, hep birlikte çalışmaya hazır mısınız?"

Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılacak projelerin kente hayırlı olmasını diledi.